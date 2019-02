Pelosi diz que agirá rapidamente para bloquear emergência nacional de Trump

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse nesta quarta-feira, 20, que a instituição aprovará “rapidamente” uma medida para bloquear a ordem de emergência nacional do presidente americano, Donald Trump, relativa à segurança na fronteira do país com o México.

Em carta, Pelosi pediu a todos os 235 democratas da Câmara que copatrocinem a resolução apresentada pelo deputado Joaquín Castro para anular o estado de emergência declarado na semana passada, afirmando que a decisão de Trump enfraquece a separação constitucional de poderes e a prerrogativa do Congresso de definir o orçamento.

Não está claro quando o plenário da Câmara deverá votar a medida, mas a líder democrata acredita que isso poderá ocorrer até meados de março. Pelosi observou ainda que o prazo para que os legisladores se juntem como um copatrocinador original da resolução de Castro termina nesta quinta-feira, 21.

Os democratas detêm maioria confortável na Câmara e podem aprovar a resolução sem o apoio dos republicanos. A medida, então, seria encaminhada ao Senado, cuja liderança é republicana.