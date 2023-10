Pelo menos 232 palestinos morreram e 1,6 mil ficaram feridos em retaliação de Israel

O Ministério da Saúde palestino estima que pelo menos 232 pessoas na Faixa de Gaza foram mortas e mais de 1.697 ficaram feridas na retaliação de Israel ao ataque do grupo extremista Hamas na Faixa de Gaza. O serviço nacional de resgate de Israel informou que pelo menos 200 pessoas morreram, sendo a maioria civis, e 1,1 mil ficaram feridas no confronto. É o ataque mais letal contra Israel desde 1973.

O grupo Hamas afirma que mantém “dezenas” de soldados israelitas reféns na Faixa de Gaza. O Exército de Israel afirma ter lançado ataques aéreos contra 17 complexos militares ligados ao Hamas em Gaza.

Na noite deste sábado (no horário local), soldados israelenses tentavam recuperar o controle e expulsar militantes do Hamas no sul do país. Quatro divisões do Exército israelense foram enviados para a região com cerca de 3,5 mil foguetes sendo disparados.

Os amplos ataques desencadeados na madrugada do feriado judaico de Simchat Torá ameaçam inviabilizar as negociações mediadas pelos Estados Unidos para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel e ocorrem num momento de significativa turbulência política interna e divisão dentro de Israel.

Fonte: Dow Jones Newswires