Parques de Orlando serão reabertos na sexta-feira após interrupção pelo furacão Milton

Os parques temáticos da Flórida, incluindo os da Walt Disney World, Universal Orlando e SeaWorld, planejaram reabrir nesta sexta, 11, após uma avaliação dos efeitos do furacão Milton.

A Disney World disse, em um comunicado, que seus parques temáticos, Disney Springs e, possivelmente, outras áreas estarão abertos. Os parques informaram que alguns eventos especiais de Halloween não serão oferecidos e não estarão necessariamente em pleno funcionamento na sexta-feira, mas que o público é bem-vindo de volta.

Quando o furacão Milton chegou à costa como uma grande tempestade na quarta-feira, todos os três parques de Orlando fecharam, prejudicando as férias de dezenas de milhares de turistas, muitos dos quais hospedados em hotéis. O SeaWorld fechou durante toda a quarta-feira, já a Disney World e a Universal fecharam no período da tarde. Todos os três ficaram sem funcionar nesta quinta-feira.

O Aeroporto Internacional de Orlando, o sétimo mais movimentado do país e o de maior em volume de tráfego da Flórida, planeja retomar as chegadas domésticas esta noite e as partidas na manhã de sexta-feira. O aeroporto interrompeu as operações comerciais ontem.