Parlamento da Ucrânia aprova lei marcial por período de 30 dias

O Parlamento da Ucrânia votou nesta segunda-feira para aprovar a imposição da lei marcial no país durante 30 dias. Com as regras, haverá uma mobilização parcial e um reforço da defesa aérea do país. As medidas avalizadas também incluem medidas como o “fortalecimento” de medidas antiterrorismo e a “segurança da informação”, sem dar detalhes.

O presidente Petro Poroshenko pediu aos legisladores apoio à imposição da lei marcial após um incidente no domingo perto da Crimeia, área ocupada pela Rússia. Guardas costeiros russos abriram fogo na área contra três embarcações da Marinha ucraniana, antes de capturar as embarcações e suas tripulações.

O Parlamento aprovou com folga a moção, após cinco horas de debate sobre o tema. Fonte: Associated Press.