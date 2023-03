Parlamento da Hungria aprova candidatura da Finlândia para entrar na Otan

O Parlamento da Hungria aprovou a candidatura da Finlândia para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pondo fim a meses de atrasos e aproximando o país nórdico de se tornar um membro pleno da aliança militar ocidental.

Embora a aprovação da Hungria tenha sido recebida com alívio em Helsinque e em outros lugares, a adesão à Otan para a Suécia permaneceu no ar, já que membros do partido governista da Hungria insistiram que esperarão que Estocolmo esclareça as divergências persistentes antes de irem à votação.

A Finlândia e a Suécia solicitaram conjuntamente a adesão após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Somando-se à incerteza sobre a candidatura da Suécia estão as próprias objeções da Turquia em meio a acusações de que Estocolmo é muito brando com grupos que considera serem organizações terroristas. Fonte: Associated Press.