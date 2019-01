Parlamentares deixaram claro o que não querem em acordo do Brexit, diz May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou em um curto pronunciamento que os membros do Parlamento do país “deixaram claro o que não querem” no acordo do Brexit, após a derrota por margem histórica sofrida pelo acordo de saída apresentado pelo governo, ontem.

Mais cedo, quando foi confirmado que May venceu o voto de desconfiança contra seu governo protocolado pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a conversadora anunciou que iniciaria uma série de reuniões com representantes dos partidos no Parlamento. Há pouco, em Downing Street, ela afirmou que as conversas foram “produtivas” e continuarão amanhã.

Corbyn, no entanto, não manifestou interesse em participar das negociações, afirmou May. “Apesar disso, continuo aberta”, disse a premiê.