Parece que caminhamos para Brexit sem acordo Reino Unido-UE, diz deputado

Líder do Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), a maior sigla da Irlanda do Norte, o deputado Jeffrey Donaldson afirmou no Twitter que o Reino Unido caminha para uma saída da União Europeia sem acordo com o bloco. Com isso, o chamado Brexit terá consequências “sérias” para a economia da República da Irlanda. Um importante entrave para o diálogo é justamente o status futuro das Irlandas.

“Parece que estamos caminhando para não haver acordo. Tal resultado terá consequências sérias para a República da Irlanda”, afirmou Donaldson há pouco em mensagem. Ele afirmou não entender como o governo irlandês parece caminhar para essa opção.