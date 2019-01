Paralisação nos EUA custou US$ 11 bi à economia

A paralisação parcial do governo dos EUA representou uma perda de US$ 11 bilhões (cerca de R$ 41 bilhões) para a economia do país, segundo relatório do Escritório de Orçamento do Congresso.

Desses, US$ 3 bilhões foram definitivamente perdidos na paralisação que começou no dia 22 de dezembro e terminou na sexta-feira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.