Paquistão diz que morteiros da Índia causaram a morte de seis civis na Caxemira

A polícia do Paquistão afirmou nesta quarta-feira, 27, que morteiros disparados por tropas indianas atingiram casas em território paquistanês da Caxemira, causando a morte de seis civis, incluindo crianças, e deixando vários feridos.

As últimas baixas ocorreram um dia depois de as tensões entre os dois países terem escalado com o ataque aéreo da Índia no noroeste do Paquistão. De acordo com Nova Délhi, o ataque foi preventivo e atingiu um campo de treinamento terrorista, matando “um grande número de militantes”. Já autoridades paquistanesas confirmaram que aviões de guerra indianos lançaram bombas perto da cidade de Balakot, mas disseram não haver vítimas.