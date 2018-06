Papa Francisco se reúne com vítimas de abuso sexual no Chile

O Papa Francisco está investigando mais fundo as raízes do escândalo de abuso sexual no Chile ao se reunir com sacerdotes que foram treinados em uma espécie de comunidade de culto católico e que sofriam abusos sexuais.

Francisco celebrou uma missa no sábado com três padres treinados pelo reverendo Fernando Karadima, um poderoso pregador chileno que foi sentenciado pelo Vaticano em 2011 a uma vida de penitência e oração por ter abusado sexual e espiritualmente de jovens da paróquia por meio de abuso de poder.

O Vaticano disse que a missa e os encontros de final de semana ajudarão ao Papa a entender a vida dentro da comunidade de El Bosque, de Karadima. A comunidade formou cerca de 30 padres e quatro bispos nos últimos anos. Francisco deseja ajudar os padres a se curarem “conforme eles se tornam conscientes de suas próprias feridas”. Fonte: Associated Press.