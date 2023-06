Papa discute com Lula situação política da América Latina, diz Vaticano

Presidente Lula e papa Francisco conversaram nesta quarta-feira, dia 21 em reunião fechada - Foto: Ricardo Stuckert - PR

O papa Francisco e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaram nesta quarta-feira, dia 21, sobre a situação política na América Latina. A informação consta de comunicado oficial divulgado pelo Vaticano, após a audiência entre eles.

Outro tema foi a guerra na Ucrânia e as iniciativas de mediação da paz que ambos propõem.

O papa Francisco já recebeu a visita do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e enviou um representante a Kiev. Moscou acenou positivamente e disse que o presidente Vladimir Putin aprecia a posição “equilibrada” do papa e se dispôs a receber um membro da Cúria Romana.

“Houve uma troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica da Região e foram abordados alguns temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a proteção do meio ambiente”, informou um boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Além do papa, o presidente Lula conversou com o arcebispo Edgar Parra Peña, secretário de Estado substituto para Assuntos Gerais. Ele fez a função de chanceler da Santa Sé.

“Durante os encontros cordiais, manifestou-se o apreço pelas boas relações entre o Brasil e a Santa Sé, destacando-se a colaboração harmoniosa entre a Igreja e o Estado em prol da promoção dos valores morais e do bem comum”, disse o Vaticano.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e o jornal O Estado de S. Paulo mostraram, a repressão à presença da Igreja Católica na Nicarágua era parte da agenda prioritária para o conversa do papa com Lula. A Santa Sé não tem mais um núncio apostólico, representante diplomático do papa, no país da América Central, governado pelo ditador Daniel Ortega.

Além disso, preocupam o papa as situações de outros dois governos autoritários com os quais Lula mantém laços próximos, Cuba e Venezuela, com restrição a direitos humanos e políticos de opositores.

O papa se reuniu na véspera com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel. O líder da ilha comunista conversará agora com Lula em Paris, na França.