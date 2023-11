Mundo Palestinos em Gaza vivem com 2 pedaços de pão por dia, diz funcionário da ONU

O palestino médio em Gaza vive com dois pedaços de pão árabe feito com farinha que as Nações Unidas armazenaram na região, mas o principal refrão que agora se ouve nas ruas é “Água, água”, disse o diretor de Gaza da agência da ONU para Refugiados palestinos.

Thomas White, que contou ter viajado “por toda a extensão de Gaza nas últimas semanas”, descreveu o local como um “cenário de morte e destruição”. Nenhum lugar é seguro agora, disse ele, e as pessoas temem pelas suas vidas, pelo seu futuro e pela sua capacidade de alimentar as suas famílias.

A agência palestina para os refugiados, conhecida como UNRWA, está apoiando cerca de 89 padarias em Gaza, com o objetivo de levar pão a 1,7 milhão de pessoas, disse White a diplomatas dos 193 países membros da ONU em um vídeo informativo de Gaza.

Mas, disse ele, “agora as pessoas não procuram mais pão. Está procurando água.”

A vice-coordenadora da ONU para o Oriente Médio, Lynn Hastings, que também é coordenadora humanitária para os territórios palestinos, disse que apenas uma das três linhas de abastecimento de água de Israel está operacional.

“Muitas pessoas dependem de águas subterrâneas salobras ou salinas, se é que dependem”, disse ela. Fonte: Associated Press