Palestina: Confronto com exército israelense deixa seis militantes mortos

Autoridades de saúde palestinas na Faixa de Gaza disseram que seis militantes foram mortos e seis foram feridos após um ataque israelense em uma súbita explosão de combates no fim da noite deste domingo.

A troca de tiros ocorreu quando os governantes do Hamas, de Israel e de Gaza pareciam fazer progresso em direção a um cessar-fogo não oficial. Na semana passada, Israel permitiu que o Qatar entregasse US$ 15 milhões ao Hamas, enquanto o grupo palestino reduzia sua atividade ao longo da fronteira israelense.

Ainda não está claro o que desencadeou o confronto de hoje. Logo após a troca de tiros, sirenes de ataque aéreo soaram no sul de Israel, indicando ataques com foguetes vindos de Gaza. Fonte: Associated Press.