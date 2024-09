Pai de adolescente de 14 anos acusado de matar 4 pessoas em escola dos EUA é preso - O Liberal

O pai de um adolescente de 14 anos acusado de atirar e matar quatro pessoas em uma escola da Geórgia, nos Estados Unidos, foi preso na quinta-feira, 5, por ligação direta com o ataque. Colin Gray, de 54 anos, é acusado de ter permitido que o seu filho tivesse uma arma e deve responder por homicídio involuntário e homicídio em segundo grau, de acordo com o diretor do Gabinete de Investigação da Geórgia, Chris Hosey.

O jovem de 14 anos deve comparecer nesta sexta-feira, 6, a um tribunal. Ele é acusado de ter usado uma espingarda semiautomática de assalto para matar dois alunos e dois professores na Apalachee High School em Winder, nos arredores de Atlanta. Nove pessoas também ficaram feridas no ataque, que ocorreu na última quarta-feira, 4. As autoridades não apresentaram qualquer motivo nem explicaram como o adolescente obteve a arma ou a levou para a escola. A primeira audiência de Colin Gray no tribunal ainda não foi marcada.

É o mais recente exemplo de promotores que responsabilizam os pais pelas ações dos filhos em tiroteios em escolas. Em abril, no Michigan, os pais de um atirador Jennifer e James Crumbley foram os primeiros a ser condenados por um tiroteio em massa numa escola dos EUA. A pena imposta foi de pelo menos 10 anos de prisão por não terem guardado de forma segura uma arma de fogo em casa e por terem agido de forma indiferente aos sinais de deterioração da saúde mental do filho antes de ele matar quatro estudantes em 2021.

O adolescente de 14 anos que cometeu o crime na última quarta-feira na Geórgia foi acusado como adulto de quatro acusações de homicídio nas mortes de Mason Schermerhorn e Christian Angulo, ambos com 14 anos, Richard Aspinwall, 39, e Cristina Irimie, 53.

Ameaça em 2023

Em 2023, após publicar uma postagem ameaçadora nas redes sociais, o adolescente negou ter ameaçado realizar um tiroteio na escola quando foi entrevistado por autoridades à época, segundo um relatório do xerife obtido na quinta-feira. As provas contraditórias sobre a origem da publicação deixaram os investigadores incapazes de prender alguém, diz o documento. A xerife do condado de Jackson, Janis Mangum, disse que revisou o relatório de maio de 2023 e não encontrou nada que justificasse a apresentação de acusações na época.

O ataque foi o mais recente entre dezenas de tiroteios em escolas nos Estados Unidos nos últimos anos, incluindo os especialmente mortais em Newtown, Connecticut; Parkland, Flórida; e Uvalde, Texas. Os assassinatos em salas de aula desencadearam debates fervorosos sobre o controle de armas, mas as leis nacionais sobre armas pouco mudaram.

Foi o 30º assassinato em massa nos EUA até agora neste ano, segundo uma base de dados mantida pela Associated Press e pelo USA Today, em parceria com a Northeastern University. Pelo menos 127 pessoas morreram nessas ocasiões, que são definidas como eventos em que quatro ou mais pessoas morrem em um período de 24 horas, sem incluir o assassino – a mesma definição usada pelo FBI.