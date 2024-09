Pagers usados em ataque ao Hezbollah seriam de fabricação da Hungria; empresa nega - O Liberal

Os pagers de modelo AR-924 que explodiram no Líbano, em ataque contra o grupo xiita Hezbollah, foram feitos pela empresa BAC Consulting KFT, que tem sede na Hungria. De acordo com informações da Associated Press, a taiwanesa Gold Apollo, que autorizou o uso de sua marca nos pagers, fez uma declaração acusando a companhia.

O presidente da Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, disse aos jornalistas nesta quarta-feira, 18, que a empresa tem um acordo de licenciamento com a BAC nos últimos três anos. “Autorizamos a BAC a usar nossa marca registrada para vendas de produtos em regiões designadas, mas o design e a fabricação dos produtos são de responsabilidade exclusiva da BAC”, afirmou.

No entanto, para a NBC News, a chefe-executiva da BAC informou: “Eu não faço os pagers. Eu sou apenas a intermediária. Acho que você entendeu errado.”