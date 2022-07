Otan: Stoltenberg minimiza ameaças da Rússia a Suécia e Finlândia

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, minimizou nesta quinta-feira as ameaças do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que agirá caso a aliança envie armas para Finlândia e Suécia.

Em coletiva de imprensa no âmbito da cúpula de líderes em Madri, na Espanha, Stoltenberg reiterou que os dois países nórdicos entrarão na organização e receberão proteção como os demais aliados. Ele ressaltou que a Otan estará “preparada para qualquer eventualidade”, sem detalhar estratégias específicas.

Stoltenberg também acusou Rússia e China de buscarem “ganhos políticos, econômicos e militares” no Hemisfério Sul, com o uso de “coerção” para avançar seus interesses. “Hoje, discutimos como endereçar esse crescente desafio, incluindo mais apoio a parceiros da Otan na região”, comentou, acrescentando que os líderes debatarem ainda a questão da insegurança alimentar.