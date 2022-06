Otan: secretário-geral reafirma apoio à entrada de Suécia e Finlândia na aliança

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jen Stoltenberg, realizou pronunciamento nesta segunda-feira, 27, na sede da entidade, ao lado da primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson. Em sua fala, Stoltenberg reafirmou que “apoia fortemente” o pedido de Suécia e Finlândia para fazer parte da aliança e disse que a Otan trabalha para avançar no tema.

Stoltenberg qualificou as questões da Turquia sobre os dois países como “legítimas” e disse que elas devem ser respondidas. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem resistido a concordar com a entrada dos dois países na Otan, sob o argumento de que eles apoiam “terroristas”, em referência a integrantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que para a Turquia é uma organização terrorista.

Magdalena Andersson destacou o fato de que a candidatura da Suécia já recebeu o apoio de vários membros da Otan. Segundo ela, a Suécia pretende resolver as questões da Turquia, a fim de avançar no processo para entrada na aliança. A premiê informou ter tido uma conversa recente “produtiva” com Erdogan sobre o assunto.