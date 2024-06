Mundo Otan registra número recorde de membros cumprindo com meta de gastos com defesa

Mais de 20 países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão atingindo a meta de gastos com defesa da aliança militar ocidental este ano, disse nesta segunda, 17, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. O número é um recorde para o grupo.

O número estimado representa um aumento de quase quatro vezes em relação a 2021O grupo tem um total de 32 integrantes que se comprometeram com a meta. Apenas seis nações cumpriam com o objetivo em 2021, antes da invasão em grande escala da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin. Os membros da Otan concordaram no ano passado em gastar pelo menos 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) na defesa. O aumento dos gastos reflete as preocupações com a guerra na Ucrânia e a possibilidade de escalada por toda a Europa.

Alguns países também estão preocupados com a possível reeleição do antigo presidente americano Donald Trump, que caracterizou muitos aliados da Otan como aproveitadores das despesas militares dos EUA e disse durante a campanha que não defenderia os membros da Otan que não cumprissem as metas de gastos com defesa.