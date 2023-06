Otan faz movimento para proteger dutos e cabos submarinos diante de ameaça de sabotagem russa

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) lançou hoje um novo centro para proteger gasodutos e cabos submarinos após o aparente ataque ainda não resolvido aos gasodutos Nord Stream, e em meio à preocupação de que a Rússia esteja mapeando a infraestrutura ocidental vital de energia e internet nas águas da Europa. “A ameaça está se desenvolvendo”, disse o tenente-general Hans-Werner Wiermann, que chefia a célula especial focada no desafio. O novo centro fica em Northwood, noroeste de Londres.

“Os navios russos mapearam ativamente nossa infraestrutura submarina crítica. Há preocupações crescentes de que a Rússia possa atacar cabos submarinos e outras infraestruturas críticas em um esforço para perturbar a vida ocidental”, disse ele a repórteres na sede da Otan, em Bruxelas.

Os supostos ataques aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que foram construídos para transportar gás natural russo para a Alemanha, ainda estão sendo investigados. Nenhuma culpa foi oficialmente atribuída, mas a Otan reforçou sua presença no Báltico e nos mares do Norte desde então, com dezenas de navios, apoiados por aeronaves de patrulha marítima e equipamentos submarinos como drones.

Cerca de 8.000 quilômetros de oleodutos e gasodutos cruzam apenas o Mar do Norte, e sistemas e redes são impossíveis de monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cerca de 100 incidentes de corte de cabos são relatados todos os anos em todo o mundo e muitas vezes é difícil dizer se são deliberados.

“Não há como termos a presença da Otan ao longo desses milhares de quilômetros de infraestrutura submarina”, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, a repórteres após presidir a reunião. “Mas podemos ser melhores na investigação sobre movimentos de navios e vigilância marítima”, acrescentou.

Em vez de tentar observar tudo, o novo centro e os aliados da OTAN estão se concentrando em áreas de alto risco. Os oleodutos em águas rasas que podem ser facilmente alcançados por mergulhadores são consideravelmente vulneráveis.