Otan estende mandato de secretário-geral Jens Stoltenberg em mais um ano

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) prorrogou o mandato do secretário-geral, Jens Stoltenberg, em mais um ano, até o fim de setembro de 2024. A decisão foi confirmada uma semana antes da reunião da cúpula na Lituânia, que vai debater a possível adesão da Ucrânia à aliança militar.

Em postagem em uma rede social, Stoltenberg agradeceu a nomeação e destacou que a aliança tem garantido a liberdade e segurança de seus países-membros por quase 75 anos. “Em um mundo mais perigoso, nossa aliança tem se tornado mais importante do que nunca”, afirmou.

O norueguês ocupa o cargo desde 2014 e se mantém no cargo após os outros nomes que ganharam força para assumir a Otan – a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o ministro britânico da Defesa, Ben Wallace – se retirarem da disputa.