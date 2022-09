Otan diz formalmente que sabotagem foi a causa de vazamento em gasoduto

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou nesta quinta-feira, 29, que uma série de vazamentos nos gasodutos Nord Stream entre a Rússia e a Europa foi resultado de atos de sabotagem. E que os ataques à infraestrutura de seus membros seriam recebidos com uma resposta coletiva da aliança militar.

A declaração do Conselho da Otan não forneceu detalhes ou evidências. Mas observou que os danos aos gasodutos ocorreram em águas internacionais. É a primeira vez que a Otan alerta formalmente que impediria e se defenderia contra ataques à infraestrutura crítica de seus membros, após os agora quatro vazamentos documentados nos oleodutos Nord Stream e Nord Stream 2.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, escreveu na sua conta no Twitter que a sabotagem nos oleodutos era uma “profunda preocupação”. “A Otan está empenhada em deter e se defender contra ataques”, escreveu ele. “Qualquer ataque deliberado contra a infraestrutura crítica dos Aliados seria recebido com uma resposta unida e determinada”, afirmou. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)