Otan diz estar profundamente preocupada com atividades malignas híbridas da Rússia

Os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão “profundamente preocupados com as recentes atividades malignas” em seus territórios, incluindo as que resultaram na investigação e acusação de vários indivíduos em conexão com ações estatais hostis que afetaram República Checa, Estônia, Alemanha, Letônia, Lituânia, Polônia e o Reino Unido. Em comunicado, a organização afirma que os incidentes fazem parte de uma campanha intensificada de atividades que a Rússia realizando em toda a área euro-atlântica, incluindo no território da Otan e através de representantes.

“Isto inclui desinformação, sabotagem, atos de violência, interferência cibernética e eletrônica, campanhas de desinformação e outras operações híbridas”, acusa. “Os aliados da OTAN expressam a sua profunda preocupação com as ações híbridas da Rússia, que constituem uma ameaça à segurança”, aponta o comunicado.

“Atuaremos individual e coletivamente para abordar essas ações e continuaremos a coordenar estreitamente. Continuaremos aumentando a nossa resiliência e aplicando e melhorando as ferramentas à nossa disposição para combater e contestar as ações híbridas russas e garantiremos que a aliança e esteja preparados para dissuadir e se defender contra ações ou ataques híbridos”, afirma.

“Condenamos o comportamento da Rússia e apelamos à Rússia para que cumpra as suas obrigações internacionais, tal como os aliados fazem as suas. As ações da Rússia não impedirão os Aliados de continuarem a apoiar a Ucrânia”, conclui a Otan.