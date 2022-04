Otan discute envio de mais armas para Ucrânia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse nesta terça-feira, 5, que os chanceleres de países da aliança militar e do G-7 se reunirão entre esta quarta, 6 e quinta, 7, em Bruxelas para armas avançadas. “Estamos falando de sistemas avançados de armas. Falamos, por exemplo, de mísseis Javelin e outras armas antitanque”, disse.

De acordo com Stoltenberg, a Otan identificou nos últimos dias um movimento significativo de tropas russas se afastando da capital, Kiev, para se reagrupar, rearmar, reabastecer e mudar seu foco para o leste da Ucrânia.

“Nas próximas semanas, esperamos mais uma investida russa no leste e no sul da Ucrânia para tentar tomar toda a região de Donbas e criar uma passagem terrestre para a Crimeia ocupada”, afirmou. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.