Mundo Órgão de vigilância midiática da Rússia bloqueia sites ligados ao chefe do grupo Wagner

O Roskomnadzor, órgão de vigilância midiática da Rússia, colocou na lista negra pelo menos cinco meios de comunicação ligados ao chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, e bloqueou o acesso aos websites no país. A ação ocorreu depois que o grupo paramilitar avançou em direção a Moscou no que pareceu ser uma tentativa de insurreição.

A partir deste sábado, 1, os sites da agência de notícias RIA FAN e outros quatro portais de notícias online controlados pelo Patriot Media Group, ligada a Prigozhin, foram inseridos na lista negra mantida pelo Serviço Federal de Supervisão de Comunicações da Russia. Os portais são People’s News, Neva News, Politics Today e Economy Today.

A imprensa local veiculou nesta sexta, 30, que o próprio Prigozhin ordenou que a sede do Patriot em São Petesburgo fosse fechada. A informação não foi negada nem confirmada pelo líder.

O Patriot foi fundado em 2019 para reunir os meios de comunicação de Prigozhin e incluía a Internet Research Agency, apelidada de “fazenda de trolls”, que teve relação com a tentativa da Rússia de interferir nas eleições americanas a favor de Donald Trump em 2016.