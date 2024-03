Brasil e Mundo Opositor russo aliado de Alexei Nalvani é espancado com martelo na Lituânia

Quase um mês após a morte do opositor russo Alexei Navalni, um de seus principais aliados sofreu um ataque violento nesta terça-feira, 12, na Lituânia. Leonid Volkov, considerado o “número 2” de Nalvani, foi hospitalizado em Vilna, capital do país, onde está exilado há cinco anos, após ser atacado com um martelo.

Volkov, de 43 anos, é uma das figuras mais proeminentes da oposição russa. Ele era responsável pelos escritórios regionais e pelas campanhas eleitorais de Navalni, que concorreu à prefeitura de Moscou em 2013 e tentou desafiar Vladimir Putin nas eleições presidenciais de 2018.

No ano passado, Volkov e a sua equipe lançaram um projeto chamado “Máquina de Campanha de Navalni”, com o objetivo de falar com o maior número possível de russos, por telefone ou online, e virá-los contra Putin antes das eleições presidenciais de 15 e 17 de março.

O dissidente afirmou que um homem o agrediu “quase 15 vezes” com um objeto contundente e que ele sofreu uma fratura no braço. No Telegram, o opositor celebrou ainda estar “com vida”.

Na rede social X, Kira Yarmysh, porta-voz de Navalni, disse que um agressor quebrou uma janela do carro de Volkov, diante de sua casa, jogou gás lacrimogêneo em seus olhos e começou a bater nele com um martelo.

Notícias ‘chocantes’, diz chanceler da Lituânia

O porta-voz da polícia lituana, Ramunas Matonis, confirmou à AFP que um cidadão russo foi atacado em frente à sua casa em Vilna por volta das 22h (17h de Brasília), mas acrescentou que não foi possível identificar nenhum suspeito.

O ataque ocorreu quase um mês depois da morte inexplicável de Navalni em uma remota colônia penal do Ártico. O crítico mais feroz do presidente Vladimir Putin estava cumprindo uma pena de prisão de 19 anos sob a acusação de extremismo amplamente visto como de motivação política.

Os aliados de Navalni compartilharam fotos mostrando os ferimentos de Volkov, incluindo um olho roxo e sangue na perna. Mais tarde, publicaram uma imagem do russo sendo levado em uma maca para uma ambulância.

“As notícias sobre a agressão a Leonid são chocantes. As autoridades competentes estão trabalhando. Os autores terão que responder por seu crime”, declarou no X o chanceler da Lituânia, Gabrielius Landsbergis. (Com agências internacionais).