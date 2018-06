Oposição precisa reparar leis sobre imigração, com fronteiras fortes, diz Trump

São Paulo, 24/06/2018 – O presidente dos Estados Unidos Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã deste domingo para novamente insistir no pedido para que a oposição do Partido Democrata colabore para aprovar uma reforma imigratória. A situação republicana deseja realizar mudanças na legislação sobre o tema, mas democratas resistem, sendo em geral contrários à estratégia de linha-dura do atual governo.

“Democratas, consertem as leis. Não resistam. Nós estamos fazendo um trabalho muito melhor que os ex-presidentes George W. Bush e Barack Obama, mas precisamos de força e segurança na fronteira!”, afirmou Trump. “Não podemos aceitar todas as pessoas que tentam invadir nosso país. Fronteiras fortes, sem crime!”, complementou.

Trump tem sido alvo de críticas recentemente por casos de crianças separadas dos país, após estes terem sido detidos por tentativas de entrada ilegal no país. Diante da polêmica, na semana passada o presidente assinou decreto para que as famílias seguissem reunidas durante os processos para eventual deportação.

Na sexta-feira, Trump liderou evento na Casa Branca marcado por relatos de vários americanos que perderam parentes mortos por imigrantes ilegais, quando ele insistiu por uma legislação mais dura e por maior agilidade para tratar desses casos.