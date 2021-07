Opas vê ‘pequena queda’ em casos da covid nas Américas, mas alerta para variantes

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) afirmou nesta quarta-feira, 21. que houve uma “pequena queda” nos casos de covid-19 nas Américas na última semana, mas alertou para a presença de variantes mais contagiosas na região, como a delta. A diretora da Opas, Carissa Etienne, afirmou que houve na última semana 967 mil casos e 22 mil mortes, durante entrevista coletiva virtual. Ela destacou a diferença no quadro entre os países com maior proporção de vacinados e aqueles que vacinaram pouco.

A Opas apontou que, na América Latina e no Caribe, apenas 15% da população está totalmente vacinada contra a covid-19. Etienne destacou o fato de que as variantes mais contagiosas, como a delta, têm provocado novos casos na região e pelo mundo. Ela citou uma piora da pandemia em Cuba e disse que há alguns focos preocupantes em Estados amazônicos na Colômbia e no Peru. Por outro lado, há queda nos casos no Canadá e em boa parte do território dos EUA. Neste caso, porém, Etienne notou que os Estados com tendência de alta nos casos nos Estados Unidos são os com menos vacinados, “o que demonstra a importância das vacinas para controlar o vírus”.

A diretora da Opas também afirmou que países com avanço na proporção de vacinados, como Chile, Uruguai e Argentina, registram queda nos casos da doença.

Eficácia das vacinas

Assessor regional para Doenças Virais da Opas, Jairo Méndez comentou na coletiva sobre as vacinas e sua eficácia. Segundo ele, todos os imunizantes já aprovados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) são eficazes contra todas as variantes conhecidas até agora. Ao mesmo tempo, ele lembrou que essa eficácia não é total em nenhum caso, por isso a importância de se manter outras medidas para conter as transmissões, como o uso de máscaras, o distanciamento social e que se evitem aglomerações.