Opas: há salto em casos de covid na América do Norte e de hospitalizações nos EUA

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) alertou, nesta quarta-feira, 8, para o “salto” nos casos de covid-19 na América do Norte e das hospitalizações nos Estados Unidos. A diretora da entidade, Carissa Etienne, informou também durante entrevista coletiva que na última semana foram registrados nas Américas 1,5 milhão de casos do vírus e mais de 22 mil mortes relacionadas à doença.

Por outro lado, Ciro Ugarte, diretor de Emergências de Saúde da Opas, destacou que nas últimas semanas há uma queda nos casos e mortes pela doença na América do Sul, com exceção da Venezuela. Ugarte disse que essa tendência tem se mantido e comentou que a redução nos casos significa que medidas de saúde eficazes para conter o vírus têm sido aplicadas, como a vacinação.

Ele notou a “queda sustentada” de novos casos da covid-19 no México e lembrou que, nesse contexto, a tendência é baixar a guarda nas medidas para conter o problema, o que pode levar a novo aumento nos casos e nas mortes pela doença. A entidade destacou o aumento da disseminação no México da variante delta, mais contagiosa.

A Opas ressaltou, durante a entrevista coletiva, para os riscos corridos por grávidas na pandemia. A entidade notou que menos da metade dos países das Américas estabeleceu diretrizes para vacinar as grávidas.

A organização lembrou que as grávidas e as lactantes, estas após o primeiro trimestre do parto, devem ser vacinadas, com a vantagem de que passam imunidade para os bebês, pelo leite materno.