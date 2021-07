Opas: há queda em casos de Covid nas Américas, mas repique em vários países

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) afirmou nesta quarta-feira, 14, que houve uma queda de 20% nos casos de Covid-19 nas Américas na última semana, na comparação com a anterior, mas advertiu para um repique nos registros em alguns países, entre eles os Estados Unidos. Segundo ela, as Américas reportaram até agora quase 74 milhões de casos da doença, com 1,9 milhão de mortes, representando mais de um terço dos casos e mais de 40% das mortes pela doença no mundo.

Na América do Norte, houve aumento de casos na última semana não apenas nos EUA, mas também no México, afirmou a diretora da Opas, Carissa Etienne, durante entrevista coletiva virtual. Na América Central, vários países registram alta nos casos, entre eles El Salvador e Guatemala. Ela também mencionou o aumento de casos em Cuba, que registrou o maior número de registros da doença desde o início da pandemia na última semana.

Na América do Sul, o quadro é “misto”, segundo a autoridade, com mais casos em alguns países, como Argentina e Colômbia, mas recuo dos registros em outros, como Brasil, Chile, Peru e Uruguai. Etienne ainda citou o Paraguai como um país em que, junto com a Jamaica, menos de 3% da população foi totalmente vacinada.

Ainda segundo Etienne, os EUA já doaram quase 12 milhões de doses de vacina nas últimas semanas. Ela afirmou que outras doações americanas à região estão a caminho, com a ajuda da Opas. Etienne lembrou também que apenas uma em cada sete pessoas na América Latina e no Caribe foi totalmente vacinada contra a Covid-19.