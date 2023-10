ONU: secretário-geral lamenta ‘escalada sem precedentes’ em Gaza e vê ‘catástrofe humanitária’

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou neste sábado que se sentiu “encorajado” pelo crescente consenso sobre “pelo menos” uma pausa humanitária no Oriente Médio. “Lamentavelmente, em vez disso eu fiquei surpreso com a escalada sem precedentes dos bombardeios, minando objetivos humanitários”, acrescentou, em mensagens no X (ex-Twitter).

Guterres comentou que estava em visita a Doha, no Catar, para agradecer o apoio do país a iniciativas de mediação, como pela libertação de reféns na Faixa de Gaza. Ele também afirmou que a situação de escalada no confronto “precisa ser revertida”.

“Reitero meu apelo por um cessar-fogo humanitário imediato, junto com a liberação incondicional de reféns e a entrega de alívio em nível correspondente com as necessidades dramáticas do povo em Gaza, onde uma catástrofe humanitária está se desenrolando diante dos nossos olhos”, afirmou.