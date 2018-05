ONU se diz “muito preocupada” com cancelamento da reunião entre Trump e Kim

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antonio Guterres, afirmou nesta quinta-feira que estava “profundamente preocupado” com a notícia do cancelamento do encontro previsto entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Falando na Universidade de Genebra, Guterres pediu que as partes trabalhem para “encontrar um caminho para a desnuclearização pacífica e verificável da Península Coreana”.

As declarações de Guterres são dadas no momento em que ele estabelece sua agenda para o desarmamento. O secretário-geral advertiu que os acordos nucleares entre Estados têm sido mais ameaçados do que nunca.

Nesta quinta-feira, Trump anunciou em carta que havia cancelado a reunião prevista para 12 de junho em Cingapura com Kim, por causa de declarações hostis do norte-coreano. Anteriormente, o governo Kim havia ameaçado provocar um confronto nuclear e qualificado o vice-presidente americano, Mike Pence, como “um fantoche político”. Fonte: Associated Press.