ONU: representante russo defende ações dizendo que haveria ‘genocídio’ na Ucrânia

Representante Permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya realizou discurso nesta quarta-feira na Assembleia Geral da ONU em defesa das atitudes do governo do presidente Vladimir Putin nos últimos dias. Segundo ele, Moscou teve de adotar ações diante da postura de Kiev, por isso reconheceu a independência de duas províncias no leste ucraniano. Nebenzya afirmou que haveria um “genocídio” em andamento na região contra a população falante de russo, por isso a postura de seu país.

Ele falou durante audiência da Assembleia Geral da ONU sobre o caso. “Não podemos ficar indiferentes ao destino dos 4 milhões de habitantes de Donbass”, afirmou sobre a região ucraniana alvo da disputa. Segundo ele, a Ucrânia estava interessada nas terras da região, mas não nas pessoas que ali vivem. Nebenzya disse também que milhares de pessoas já fugiram da região em busca de abrigo em solo russo.

Sanções da UE

A União Europeia adotou nesta quarta-feira um pacote de sanções contra a Rússia em resposta reconhecimento por Moscou de regiões no oeste ucraniano, e o envio de tropas para o local. “Tais decisões são ilegais e inaceitáveis. Elas violam o direito internacional, a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, os próprios compromissos internacionais da Rússia e aumentam ainda mais a crise”, reiterou, em comunicado, Josep Borell, alto representante da UE nas relações exteriores e políticas de segurança.

As medidas já haviam sido anunciadas ontem por Borell e incluem punições aos 351 integrantes da Duma, braço legislativo da Federação Russa, além de 27 indivíduos e entidades envolvidas na “grave violação da integridade territorial” da Ucrânia. Sanções no setor financeiro também foram anunciadas.