ONU: Milhares de pessoas saqueiam armazéns em Gaza à medida que Israel amplia isolamento

Milhares de pessoas invadiram armazéns de ajuda humanitária em Gaza para levar farinha e produtos de higiene básica, informou hoje uma agência da ONU. A busca é um sinal de desespero crescente e do colapso da ordem pública após três semanas de guerra entre Israel e os governantes militantes do Hamas em Gaza.

Tanques e infantaria entraram na região no fim de semana, quando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou um “segundo estágio” na guerra. A ofensiva terrestre crescente ocorreu enquanto Israel bombardeava o território por ar, terra e mar.

Hospitais foram danificados por bombardeios em Gaza – Foto: WHO

O bombardeio – descrito pelos residentes de Gaza como o mais intenso da guerra – interrompeu a maior parte das comunicações no território na sexta-feira, isolando do mundo os 2,3 milhões de habitantes do enclave sitiado. As comunicações foram restabelecidas em grande parte de Gaza no início deste domingo.

A agência da ONU para refugiados palestinos, conhecida como UNRWA, fornece serviços básicos a centenas de milhares de pessoas em Gaza. Suas escolas em todo o território foram transformadas em abrigos lotados que abrigam palestinos deslocados pelo conflito. Israel permitiu apenas a entrada de uma pequena quantidade de ajuda do Egito, parte da qual estava armazenada em um dos armazéns arrombados, informou a UNRWA.

Thomas White, diretor da agência em Gaza, disse que os arrombamentos são “um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a se romper após três semanas de guerra e um cerco rígido em Gaza. As pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas.”

Juliette Touma, porta-voz da agência, afirmou que a multidão invadiu quatro instalações no sábado. Ela contou que os armazéns não continham combustível, que tem sido extremamente escasso desde que Israel cortou todos os carregamentos após o início da guerra.

Enquanto isso, os moradores que vivem perto do Hospital Shifa, o maior de Gaza, disseram que os ataques aéreos israelenses durante a noite de domingo atingiram o complexo hospitalar e bloquearam muitas estradas que levam a ele. Israel acusa o Hamas de ter um posto de comando secreto sob o hospital, sem fornecer muitas evidências.

Dezenas de milhares de civis estão se abrigando no Shifa, que também está lotado de pacientes feridos nos ataques.

“Chegar ao hospital tem se tornado cada vez mais difícil”, disse Mahmoud al-Sawah, que está abrigado no hospital. “Parece que eles querem isolar a área”. Outro morador da Cidade de Gaza, Abdallah Sayed, disse que o bombardeio israelense nos últimos dois dias foi “o mais violento e intenso” desde o início da guerra.

Israel diz que a maioria dos residentes atendeu às suas ordens de fugir para o sul, mas centenas de milhares permanecem no norte, em parte porque Israel também bombardeou alvos nas chamadas zonas seguras.

O exército israelense não fez comentários imediatos quando questionado sobre relatos de ataques perto de Shifa. O exército disse ter atingido mais de 450 alvos militantes nas últimas 24 horas, incluindo centros de comando do Hamas, postos de observação e posições de lançamento de mísseis antitanque.

A escalada aumentou a pressão interna sobre o governo de Israel para garantir a libertação de cerca de 230 reféns capturados em7 de outubro. Familiares desesperados se reuniram com Netanyahu no sábado e expressaram apoio a uma troca por prisioneiros palestinos mantidos em Israel.

O principal líder do Hamas em Gaza, Yehia Sinwar, disse que os militantes palestinos “estão prontos imediatamente” para libertar todos os reféns se Israel libertar todos os milhares de palestinos mantidos em suas prisões. O Contra-Almirante Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, descartou a oferta como “terror psicológico”.