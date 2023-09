ONU: líderes globais adotam declaração para acelerar objetivos de desenvolvimento sustentável

Líderes mundiais adotaram uma declaração política para acelerar as iniciativas para alcançar os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), disse o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, nesta segunda-feira, em Nova York, segundo comunicado no site do organismo.

Os 17 objetivos são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. A meta é alcançar esses objetivos até 2030.

Os líderes mundiais adotaram os ODS em 2015, com o compromisso de não deixar ninguém de fora. Os objetivos incluem acabar com a pobreza extrema e a fome, garantir o acesso à água potável e ao saneamento, bem como à energia verde, e proporcionar educação universal de qualidade e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

O presidente da Assembleia Geral da ONU, Dennis Francis, observou que, apesar dos compromissos, 1,2 bilhão de pessoas ainda viviam na pobreza em 2022, e cerca de 8% da população mundial, ou 680 milhões de pessoas, ainda enfrentarão a fome até ao final da década.