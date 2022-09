ONU/Fernández: agradeço solidariedade global após atentado à Kirchner

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, em discurso na 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira, 20, agradeceu a solidariedade recebida globalmente em resposta ao recente atentado à vice-presidente, Cristina Kirchner.

“Quero começar estas palavras agradecendo a solidariedade que a Argentina recebeu de todo o mundo pela tentativa de assassinato perpetrada contra nossa vice-presidente, Cristina Fernández de Kirchner”, destacou.

Fernández afirmou que a apoia as metas da agenda da ONU para 2030. “Se não mudarmos, não poderemos construir sociedades mais justas e livres. Deixar status quo continuar vai apenas aumentar pobreza e marginalização. Chegamos a tempo para lidar com as ameaças que a humanidade enfrenta”, pontuou.

O líder também comentou que a Argentina continuará com seu papel de produtor e exportador confiável de alimentos e endossou que é necessário garantir a segurança alimentar, além do acesso justo a energia.