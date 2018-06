ONU e Rússia apelam a EUA que reconsiderem saída de Conselho de Direitos Humanos

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, apelou aos EUA que reconsiderem sua decisão de se retirar do Conselho de Direitos Humanos da entidade.

“Nós, obviamente, preferiríamos que os EUA continuassem no Conselho de Direitos Humanos”, comentou hoje Guterres. “Eu acredito que a arquitetura dos direitos humanos é uma ferramenta fundamental no atual momento para promover e proteger os direitos humanos ao redor do mundo”, acrescentou.

Guterres falou a repórteres em Moscou, depois de se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

Lavrov deu opinião semelhante. “Esperamos que essa decisão não seja final, e que os EUA restabeleçam o compromisso com a ONU”, afirmou ele. Fonte: Associated Press.