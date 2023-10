ONU diz que diplomacia intensa vai evitar que conflito Hamas-Israel se espalhe

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que uma intensa atividade diplomática está sendo empreendida com objetivo de impedir a propagação do conflito entre Israel e o Hamas para demais regiões do Oriente Médio.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse a repórteres hoje que ele e o enviado da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, estão se envolvendo com atores importantes na região.

Guterres conversou com o presidente de Israel e com o rei da Jordânia e espera conversar com o presidente palestino, o primeiro-ministro de Israel, o presidente do Egito e o primeiro-ministro do Líbano, disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

Wennesland tem estado em contato com seus em homólogos dos Estados Unidos, União Europeia, Qatar, Líbano e outros.

A ONU está extremamente preocupada com o nível de tensão e violência e com o risco de repercussões “que não vimos antes”, disse Dujarric.