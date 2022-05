ONU confirma parceria com Cruz Vermelha para operação em Mariupol

A Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou que uma operação para evacuar pessoas de uma usina siderúrgica bombardeada em Mariupol, na Ucrânia, está em andamento. Em entrevista à Associated Press, o porta-voz da entidade, Saviano Abreu, disse que o esforço para tirar as pessoas do local está sendo feito em colaboração com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e em coordenação com funcionários ucranianos e russos.

O funcionário da ONU acrescentou que a situação é “muito complexa” e não deu mais detalhes. Acredita-se que até mil civis estejam na região, que conta também com cerca de 2 mil caças ucranianos sob a extensa usina de aço da era soviética, única parte da cidade não ocupada pelos russos.

(Com Associated Press)