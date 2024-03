Ônibus tomba em estrada da Alemanha e deixa cinco pessoas mortas, diz imprensa local

Um acidente de ônibus em uma rodovia perto de Leipzig, na Alemanha, matou cinco pessoas e deixou outras feridas nesta quarta-feira, 27. De acordo com a polícia alemã, o ônibus tombou após fazer um desvio para a direita na Rodovia A9, que liga Berlim a Munique. Cerca de 53 passageiros estavam a bordo, além de dois motoristas. Após o acidente, a estrada em direção a Munique foi fechada. Imagens de TV mostram ambulâncias e helicópteros no local. Segundo a FlixBus, as circunstâncias exatas do acidente ainda não são conhecidas. A empresa também acrescentou que trabalha com os serviços de emergência para descobrir o que aconteceu.