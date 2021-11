OMS: decisão final sobre vacina Covaxin pode sair na semana que vem, diz diretora

28 out 2021 às 12:30 • Última atualização 28 out 2021 às 13:50

Diretora-assistente da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mariângela Simão disse nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva, esperar que uma decisão final sobre a vacina Covaxin saia na próxima semana, em uma reunião marcada para a quarta-feira (3). Ela afirmou que a OMS está em contatos diários com o laboratório indiano Bharat Biotech, a fim de obter os dados necessários para embasar essa decisão. Movimentações para a compra pelo Brasil da vacina Covaxin são alvos de suspeitas. Em julho, a empresa indiana disse que havia rescindido um contrato com a Precisa Medicamentos, mas que continuaria a trabalhar com a Anvisa para liberar seu imunizante no País.