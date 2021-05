OMS: apoio à quebra de patentes dá suporte significativo à equidade de vacinas

Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom disse que o apoio dos Estados Unidos à quebra de patentes de vacinas contra a covid-19 dá suporte “significativo” ao acesso equitativo dos imunizantes no mundo, hoje concentrados em países desenvolvidos, que têm vacinado suas populações mais rápido.

“Sei que esta não é uma decisão política fácil de tomar, portanto agradeço à liderança do país e exorto os outros países a seguirem o exemplo dos EUA”, afirmou Tedros, durante coletiva de imprensa da OMS nesta sexta-feira.

O líder da entidade multilateral ainda pediu que países com doses excedentes de vacinas compartilhem parte dos imunizantes, e reforçou a necessidade pela continuação das medidas sanitárias para mitigar o alastramento do coronavírus, uma vez que o volume de vacinas disponíveis no momento “não é suficiente para a pandemia de covid-19 acabar”, argumentou.