Ocidente rejeita alegações de Putin de que sabotou gasodutos no Mar Báltico

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou nesta sexta-feira, 30, o Ocidente de sabotar os gasodutos construídos pela Rússia sob o Mar Báltico para a Alemanha, uma acusação veementemente negada pelos Estados Unidos e seus aliados.

Os países nórdicos disseram que as explosões submarinas que danificaram os dutos nesta semana e levaram a enormes vazamentos de metano envolveram várias centenas de quilos de explosivos. Os confrontos EUA-Rússia continuaram mais tarde em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em Nova York convocada pela Rússia sobre os ataques aos gasodutos Nord Stream 1 e 2, e quando pesquisadores noruegueses publicaram um mapa projetando que uma enorme nuvem de metano do os dutos danificados viajarão por grandes áreas da região nórdica.

Falando em uma cerimônia para anexar quatro regiões da Ucrânia à Rússia, Putin afirmou que os “anglo-saxões” no Ocidente deixaram de impor sanções à Rússia para realizar “ataques terroristas”, sabotando os oleodutos Nord Stream 1 e 2 no que ele descreveu como uma tentativa de “destruir a infraestrutura energética europeia”. Ele acrescentou que “aqueles que lucram com isso o fizeram”, sem citar um país específico. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rejeitou as alegações de Putin. Autoridades americanas disseram que a alegação de Putin estava tentando desviar a atenção de sua anexação na sexta-feira de partes da Ucrânia.

Na ONU, Sergey Kupriyanov, porta-voz da estatal russa Gazprom, que é acionista majoritária da Nord Stream, disse ao conselho que os dados sobre a queda repentina de pressão no gasoduto e o vazamento de gás “tornam possível dizer com certeza que os vazamentos nas tubulações foram causados “por danos físicos”. Kupriyanov disse em um briefing em vídeo que a Gazprom começou a buscar possíveis soluções para tornar o sistema Nord Stream operacional novamente. Não há estimativa de quanto tempo levará, disse ele, “mas podemos dizer com certeza que a tarefa será muito assustadora do ponto de vista técnico”.

Enquanto isso, a Dinamarca e a Suécia disseram nesta sexta-feira que as explosões que abalaram o Mar Báltico antes dos enormes vazamentos de metano “provavelmente correspondiam a uma carga explosiva de várias centenas de quilos”. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) alertou que retaliaria qualquer ataque à infraestrutura crítica de seus 30 membros e se juntou a outras autoridades ocidentais ao citar a sabotagem como a provável causa dos danos. A Dinamarca é integrante da Otan e a Suécia está em processo de adesão à aliança militar. Ambos dizem que os dutos foram deliberadamente atacados.

O medo de mais danos à infraestrutura energética da Europa aumentou a pressão sobre os preços do gás natural, que já estão altos e causaram problemas econômicos generalizados em todo o continente.