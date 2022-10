Ocidente acusa Rússia de inventar pretexto para agravar conflito

Autoridades ucranianas e de países ocidentais rejeitaram ontem as alegações da Rússia de que a Ucrânia planeja usar uma “bomba suja” – arma projetada para espalhar material radioativo – para que pareça um ataque russo. Em declaração conjunta, diplomatas de França, Reino Unido e EUA disseram que as alegações são uma tentativa de criar um pretexto para escalar o conflito.

“Rejeitamos as alegações falsas da Rússia de que a Ucrânia está se preparando para usar uma bomba suja em seu território”, disseram os chanceleres dos três países. A declaração foi feita depois de acusações feitas pelo ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, aos chefes da mesma pasta dos três países.

De acordo com o resumo das conversas de Shoigu postado pelo Ministério da Defesa russo, ele disse às autoridades ocidentais que estava preocupado com “possíveis provocações da Ucrânia com o uso de uma bomba suja” e observou que a situação no campo de batalha está “se deteriorando rapidamente”.

Ameaças falsas

Autoridades ucranianas, porém, rejeitaram imediatamente as alegações e acusaram a Rússia de fazer ameaças falsas para justificar o próprio ataque ao território ucraniano. Dmitro Kuleba, chanceler da Ucrânia, fez um convite formal aos inspetores nucleares da ONU para ver de forma independente que a Ucrânia “não tem nada a esconder”.

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, “é improvável que o Kremlin esteja preparando um ataque de bandeira falsa”. Em vez disso, o centro de estudos acredita que “Shoigu, provavelmente, procura retardar ou suspender a ajuda militar ocidental à Ucrânia e, possivelmente, enfraquecer a aliança da Otan com suas alegações.

O incidente amenizou os temores ocidentais e ucranianos de um ataque nuclear russo, enquanto o conflito atinge a marca de oito meses e as frustrações crescem dentro da Rússia de que a guerra, inicialmente concebida como uma vitória rápida, está se transformando em um conflito prolongado e caro.

Bomba suja

Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA, uma bomba suja é uma mistura de explosivos – como dinamite – com pó radioativo. Quando os explosivos são detonados, a explosão espalha o material ao redor.

Não são armas nucleares e não têm nenhuma semelhança com as bombas atômicas usadas pelos EUA em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Segundo Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, a explosão em si de uma bomba suja tem mais probabilidade de causar danos aos seres humanos do que o material radioativo que ela carrega.

As alegações de Shoigu de que a Ucrânia usaria uma bomba suja são particularmente sensíveis porque a Ucrânia desistiu de suas armas nucleares, em 1994, em troca de uma garantia da Rússia de que não a atacaria.

Críticas

As alegações russas ocorrem em meio ao alerta de analistas de que a guerra entrou em um novo capítulo, após a Rússia enfrentar várias perdas militares. O presidente russo, Vladimir Putin, enfrenta críticas cada vez mais fortes em casa, à medida que um número crescente de propagandistas de guerra lamenta a falta de progresso e milhares de homens russos fogem de seu país para evitar serem forçados a lutar na Ucrânia. Nesse contexto, Putin ameaçou usar “todos os meios disponíveis” para defender o território ocupado pela Rússia. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.