Obrador: Há uma intervenção aberta dos EUA em nossos assuntos soberanos

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou um financiamento dado pelos Estados Unidos para uma organização mexicana sem fins lucrativos que combate a corrupção, afirmando que enviará uma nota diplomática ao governo americano manifestando protesto.

López Obrador disse que o grupo faz parte da oposição conservadora e não deve receber financiamento estrangeiro ou contribuições dedutíveis de impostos. O presidente publicou informações financeiras detalhadas sobre o grupo e prometeu enviar um projeto de lei ao Congresso para alterar as regras sobre contribuições dedutíveis de impostos.

“Acho que há uma intervenção aberta do governo dos EUA nos assuntos soberanos do México”, disse López Obrador. Ele enviou uma nota de protesto semelhante em 2021, sem resultado aparente. O Departamento de Estado dos EUA geralmente não comenta correspondência diplomática.

De acordo com documentos apresentados em coletiva de imprensa do presidente mexicano, uma pequena quantia de financiamento para o grupo – cerca de US$ 685.000 – veio de fundações beneficentes dos EUA nos últimos oito anos. Uma parcela maior – cerca de US$ 5 milhões nos últimos anos – supostamente veio da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos EUA (Usaid, na sigla em, inglês), que é administrada pelo Departamento de Estado.

López Obrador se queixa do financiamento há anos e disse que também escreveria uma carta ao presidente americano, Joe Biden. “Tenho certeza de que ele não foi informado sobre essa situação”, disse. Mas López Obrador já enviou uma carta semelhante a Biden em 2023. Ele disse que também pedirá aos promotores e autoridades fiscais que investiguem as doações.

O grupo Mexicanos Contra a Corrupção e a Impunidade nega que seja aliado a qualquer partido político. O grupo monitora os gastos e programas do governo em busca de abusos. Fundado três anos antes de López Obrador assumir o cargo, o grupo já criticou governos anteriores e outros partidos. A organização divulgou relatórios com críticas a algumas das principais iniciativas de López Obrador, incluindo o cancelamento de um aeroporto parcialmente construído na Cidade do México e a construção de um caro trem turístico ao redor da Península de Yucatán.

O fundador do grupo, Claudio X. González, apoiou abertamente candidatos da oposição no passado. A Usaid frequentemente apoia grupos da sociedade civil, geralmente relacionados a direitos humanos ou promoção da democracia, em muitos países. Em algumas nações, esses grupos às vezes entram em conflito com governos locais.