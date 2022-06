Obrador confirma que não irá à Cúpula das Américas por exclusão a alguns países

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, confirmou nesta segunda-feira (6) que não irá à Cúpula das Américas. Segundo ele, não seria possível fazer esse evento sem a participação de todos os países do continente. A informação foi dada durante entrevista coletiva concedida na Cidade do México.

López Obrador criticou o “intervencionismo e a falta de respeito às nações e a seus povos”, mas disse que tem “muito boa relação” com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, qualificando-o como “um homem bom”. Nesse caso, porém, o presidente disse sentir que “há muitas pressões dos republicanos”. O presidente do México informou também que o país será representado na cúpula pelo ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard.