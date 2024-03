Brasil e Mundo Objeto detectado com sonar na Noruega reabre busca por óvni avistado há 77 anos que caiu no mar

Em 1947, um homem na vila de Røros, uma pequena comuna de cerca de 5 mil habitantes Noruega, estava parado perto de um lago cortando a grama quando, de repente, ouviu um barulho estrondoso. Ao olhar para o céu, deparou-se com algo em formato oval indo em direção ao mar, mas ao procurar pelo objeto, não o encontrou.

A história ganhou a atenção especialmente pela região onde fica Røros já ser conhecida entre os amantes da ufologia e teóricos de óvnis (objeto voador não identificado). Perto dali, frequentemente ocorre o fenômeno conhecido como Luzes de Hessdalen, misteriosos clarões no céu, em tonalidade branca e amarela, que costumam aparecer no inverno.

Desde o relato do avistamento, buscas com mergulhadores e pesquisas foram feitas ao longo dos anos. Nada foi encontrado. Mas 77 anos depois do episódio, o mistério voltou a instigar uma equipe de investigadores noruegueses, após a detecção, por meio de uma imagem de sonar, de um objeto submerso de 14 metros de comprimento e três metros de largura, de acordo com a emissora pública belga RTBF.

Pesquisadores, mergulhadores e uma equipe de TV estão entre os envolvidos nas buscas no lago Djupsjøen, que são lideradas por Rune Røstad, um fotógrafo que se interessou pela história. Com um drone subaquático e outros equipamentos de alta tecnologia, a equipe faz uma varredura no mar. Um documentário sobre a investigação também está sendo produzido.

“É realmente emocionante. Esta é uma das maiores operações de busca de óvnis na história da Noruega”, disse Arnulf Løken, membro do Centro Norueguês de óvnis para a RTBF. Mas sem sucesso até agora, Løken baixa as expectativas sobre qualquer vida de fora do planeta: “acho que é algo conhecido, não algo desconhecido vindo do espaço. Algo terrestre, mas quem sabe… “, declarou à emissora belga.