Número de vítimas do terremoto na Turquia e na Síria passa de 43 mil

O número de mortos no terremoto na Turquia e no norte da Síria ultrapassou 43 mil, segundo as apurações das equipes de busca. O terremoto teve 7.8 pontos de magnitude e ocorreu no dia 6 de fevereiro. O tremor principal foi seguido de outros.

Número de mortos na Turquia e na Síria chegou a 43 mil, segundo autoridades – Foto: Bernat Armangue / Associated Press / Estadão Conteúdo

Entre as vítimas fatais, o corpo do jogador de futebol Christian Atsu foi encontrado, neste sábado, 18, nos escombros de um prédio que desabou. O clube pelo qual jogava, Hatayspor, disse que um membro da equipe de Atsu, Onur Akdeniz, também morreu nos terremotos.

O empreiteiro do luxuoso edifício Ronesans Rezidans, de 12 andares, onde o jogador morava, foi detido no aeroporto de Istambul há uma semana, aparentemente tentando deixar o país. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.