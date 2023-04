Mundo Número de mortos por tornado no sul e no Meio-Oeste dos EUA sobe para 32

Moradores de uma grande região dos Estados Unidos corriam neste domingo, 2, para avaliar os estragos de uma violenta tempestade, que gerou dezenas de tornados no sul e no Meio-Oeste do país, que já deixaram ao menos 32 mortos, conforme as mais recentes atualizações. O presidente norte-americano, Joe Biden, disse que o estrago total ainda era avaliado, mas lamentou as mortes, em comunicado.

Mais cedo, Biden declarou amplas áreas atingidas como zonas de grande desastre, liberando recursos federais e financeiros para a ajuda à recuperação.

A governadora do Arkansas, Sarah Sanders, onde ao menos cinco pessoas haviam morrido, decretou estado de emergência e ativou o uso da Guarda Nacional.

Foram reportadas mortes também no Alabama e no Mississippi. Fonte: Associated Press.