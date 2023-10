Mundo Número de israelenses mortos sobe para 250; 1,5 mil foram feridos no confronto com Hamas

O serviço nacional de resgate de Israel informou que pelo menos 250 pessoas morreram e 1,5 mil ficaram feridas no confronto entre o grupo extremista Hamas e o Exército de Israel, após o Hamas ter iniciado uma invasão surpresa no Sul do país, perto da Faixa de Gaza. É o ataque mais letal contra Israel desde 1973.

O Ministério da Saúde palestino estima que pelo menos 232 pessoas na Faixa de Gaza foram mortas e mais de 1,7 mil ficaram feridas na retaliação de Israel. Os ataques aéreos intensificaram-se na noite deste sábado (horário local), destruindo vários edifícios residenciais.

O grupo Hamas afirma que mantém “dezenas” de soldados e civis israelitas reféns na Faixa de Gaza. O comandante da Brigada Militar de Nahal do Exército de Israel, tenente-coronel Jonathan Steinberg, morreu no conflito.

Fonte: Associated Press