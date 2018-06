Novo governo da Itália é aprovado em voto de confiança no Senado

A aliança firmada entre o Movimento 5 Estrelas (M5S) e a Liga para governar a Itália foi aprovada em uma votação de confiança no Senado italiano, um passo importante no lançamento do primeiro governo populista da Europa Ocidental. O movimento já era esperado.

A aliança recebeu 171 votos a favor, 116 contra e houve 25 abstenções. Na quarta-feira, os legisladores devem votar na Câmara dos Deputados, onde os dois partidos também têm maioria.

Em seu primeiro pronunciamento político nesta terça-feira, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, denunciou a política imigratória europeia como “fracassada” e alertou que o país deve renegociar seus regulamentos fiscais. No entanto, ele ressaltou que a Itália não tem planos de deixar o euro. Fonte: Associated Press.